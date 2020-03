Radfahrerin kommt nach Sturz in Xanten ums Leben

Xanten (dpa/lnw) - Die bei einem Fahrradunfall in Xanten lebensgefährlich verletzte 62-Jährige ist am Donnerstagabend im Krankenhaus verstorben. Sie war auf einem Radweg schwer gestürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Frau einen medizinischen Notfall erlitten, sagte eine Sprecherin. Sie war am Unfallort nicht mehr ansprechbar.

Von dpa