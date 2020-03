Nicht deklarierter Sellerie: Lidl ruft Reispfanne zurück

Neckarsulm (dpa) - Wegen der nicht deklarierten Zutat Sellerie ruft Lidl Deutschland ein Tiefkühl-Reisgericht zurück. Es handelt sich um «Eridanous Gyros Reispfanne (Gyros Rice Dish), 750g» des Herstellers Copack Tiefkühlkost mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2021 und der Losnummer L0045F13, wie Lidl am Donnerstag mitteilte. Menschen ohne Sellerie-Allergie könnten das Produkt aber ohne Bedenken essen. Die Reispfanne wurde in Lidl-Filialen in allen Bundesländern mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft und wurde inzwischen aus dem Verkauf genommen. Sie kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Von dpa