Düsseldorf (dpa/lnw) - Kita- oder Schulkinder, Wohngeld oder Bafög online anmelden - das soll in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren Standard werden. In die beschleunigte Digitalisierung der Landesverwaltung will die Landesregierung bis 2025 rund eine Milliarde Euro investieren.

Von dpa