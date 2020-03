Zorc hofft auf Fans: Glaube nicht, dass Abbruch droht

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht davon aus, dass es am Wochenende im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach keine Fan-Eskalation geben wird. «Wir haben mit unseren Leuten gesprochen und haben den Gesprächsfaden aufgenommen. Ich bin ein positiv denkender Mensch und glaube, dass wir einen Spielverlauf sehen werden, bei dem kein Abbruch droht», sagte der 57-Jährige am Donnerstag vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga im Borussia-Park am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Von dpa