Laumann gegen Schulschließungen in NRW

Die Gesundheitsminister aller Bundesländer hätten entschieden, sich an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu orientieren. Die sähen vor, dass bei Coronavirus-Infektionen von Schülern oder Lehrern alle Kontaktpersonen aus der Schule in häusliche Quarantäne kämen. Wenn sich die Kontakte nicht klar abgrenzen ließen, würden ganze Schulen geschlossen. Das sei ja auch in mehreren Fällen in NRW geschehen. Das öffentliche Leben müsse aber weitergehen.

Auf die Frage, ob er seine Position bei deutlich gestiegenen Coronavirus-Zahlen überdenken könnte, sagte Laumann: «Wie wir reagieren, ist ein dynamischer Prozess.» In vier oder acht Wochen könne die Situation anders sein. «Das liegt daran, wie das Virus sich verbreitet.»