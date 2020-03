Landrat bei Lanz: Rund 150 Corona-Infizierte in Heinsberg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Heinsberg ist erneut angestiegen: Es gehe jetzt um rund 150 bestätigte Fälle, sagte der Landrat Stephan Pusch (CDU) am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Markus Lanz». Am gleichen Nachmittag waren es zuletzt noch 134 Fälle, am Dienstag 101. Pusch sagte in der Sendung, dass acht Patienten stationär aufgenommen worden seien. Zwei Fälle seien lebensbedrohlich. Die steigende Zahl der bestätigten Fälle hänge mit den Laboren zusammen, die schubweise Ergebnisse schickten.

Von dpa