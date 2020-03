NRW-Gesundheitsminister verteidigt Gladbach-Entscheidung

Düsseldorf/Mönchengladbach (dpa) - NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann hat die Entscheidung der örtlichen Behörden verteidigt, das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Samstag nicht abzusagen. «Wenn man Bundesligaspiele ausfallen lassen will, dann kann man das nicht in einem Bundesland entscheiden», sagte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen dem WDR. «Da muss man national sagen, dass man meinetwegen eine ganze Saison nach hinten verschiebt.»

Von dpa