Krebserregende Inhaltsstoffe: Neopren-Shorty zurückgezogen

Bad Salzuflen (dpa) - Wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung für Verbraucher hat der Hersteller Beco Beermann einen Neopren-Shorty zurückgerufen. Das Produkt mit der Artikelnummer 5805 weise erhöhte Werte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen auf und entspreche damit nicht den rechtlichen Anforderungen, teilte das Unternehmen aus Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit. Diese Stoffe gelten als krebserregend.

Von dpa