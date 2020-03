Frauen-Länderspiel: Alle Sitzplatz-Tickets ausverkauft

«Es ist ein tolles Zeichen, dass die Nachfrage so hoch ist. Wir freuen uns sehr auf Münster, eine stimmungsvolle Atmosphäre und wollen unsere Erfolgsserie in der EM-Qualifikation auch gegen Irland fortführen», wurde Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zitiert.

In der EM-Qualifikation führt die DFB-Elf ihre Gruppe mit vier Siegen aus vier Spielen und 31:0 Toren souverän an. Am Mittwochabend stand beim Algarve-Cup in Portugal das erste Spiel gegen Schweden an.