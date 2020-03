Deutlich mehr Lokführer-Azubis seit «Fokus Bahn»-Initiative

«Es geht auch darum, Leute zu erreichen, die das vorher gar nicht auf dem Schirm hatten», sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. So seien Migranten und Frauen explizit angesprochen. Aktuell hätten 50 Zugewanderte die Ausbildung zum Zugführerberuf begonnen.

Um den Fachkräftemangel und Probleme mit Zugausfällen besser in den Griff zu bekommen, haben sich im vergangenen Jahr unter Federführung des Landes NRW zehn Bahnunternehmen in dem Programm «Fokus Bahn» zusammengeschlossen. So einigte man sich etwa darauf, dass die Unternehmen sich gegenseitig Ausbildungskosten erstatten, wenn ein ausgebildeter Mitarbeiter den Betrieb wechselt.