Köln bangt um Horn-Einsatz: Vertrag mit Jakobs verlängert

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln bangt vor dem Spiel am Freitag (20.00 Uhr) beim SC Paderborn um den Einsatz von Stammkeeper Timo Horn. «Er ist krank. Wir entscheiden morgen, ob er spielen kann», sagte FC-Trainer Markus Gisdol am Mittwoch. Dass die mögliche Alternative Julian Krahl bisher noch keine Partie in der Fußball-Bundesliga bestritten hat, sieht der Coach nicht als großes Handicap: «Julian hat in unserer U21 gute Leistungen gebracht und war Jugendnationaltorwart. Er kennt das Bundesliga-Niveau auch aus dem Training.»

Von dpa