Kinder später einschulen? Petition kommt in Schulausschuss

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Petition zur Änderung des Einschulungsstichtags in NRW hat eine weitere Hürde genommen: Der Petitionsausschuss des Düsseldorfer Landtags überwies den Antrag einer Essener Mutter an den zuständigen Schulausschuss. Die Initiatorin will erreichen, dass Kinder mit Geburtstag im Spätsommer nicht schon mit fünf Jahren eingeschult werden müssen. Dazu solle der Stichtag vom 30. September auf den 30. Juni zurückverlegt werden. Zehntausende hatten die Petition unterzeichnet. Voraussichtlich am 25. März soll sich der Schulausschuss mit dem Anliegen befassen, wie ein Sprecher des Landtags am Mittwoch sagte. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa