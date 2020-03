DFB und Clubs wollen keine Konfrontation

Gelsenkirchen (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Vereine wollen in der hitzigen Debatte um Schmähungen und Beleidigungen in den Stadien die Konfrontation mit den Fans nicht weiter verschärfen. Nicht zuletzt deshalb gab es im Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern München (0:1) am Dienstagabend kein Reaktion auf die «Hurensohn»-Sprechchöre gegen Nationaltorhüter Manuel Neuer aus der Schalker Nordkurve. Der 33-Jährige gebürtige Gelsenkirchener ist seit seinem Wechsel zum Rivalen FC Bayern 2011 bei jedem Gastspiel Beschimpfungen ausgesetzt, die auch diesmal ein im Fußball übliches Maß nicht überschritten.

Von dpa