Weiter Beeinträchtigungen in Köln: Staus im Ruhrgebiet

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Wasserrohrbruch in der Inneren Kanalstraße in Köln ist die Verkehrslage im Stadtgebiet weiterhin angespannt. «Es wird weiter zu Beeinträchtigungen kommen», sagte ein Sprecher der Polizei Köln am Mittwochmorgen. Ein Sprecher der Stadt hatte am Dienstag mitgeteilt, der abgesackte Teil der Straße bleibe noch bis einschließlich Freitag gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Von dpa