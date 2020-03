Kristopans rettet Remis für Füchse Berlin beim Bergischen HC

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga nur mit viel Mühe die dritte Pleite in Serie verhindert. Am Donnerstagabend retteten die Berliner dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte in Düsseldorf beim Bergischen HC in letzter Minute ein 26:26 (12:17)-Remis. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Mijajlo Marsenic mit je sechs Toren.

Von dpa