Brite aus Abu Dhabi doch nicht mit Coronavirus infiziert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein aus Abu Dhabi kommender in Düsseldorf gelandeter Brite ist entgegen eines ersten Tests offenbar doch nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Dienstag auf Basis eines weiteren Tests mit. Der Mann hatte sich vor seinem Abflug testen lassen und während des Fluges das Ergebnis erhalten, er sei infiziert. Ein weiterer Test habe nun das Gegenteil ergeben. Der Brite könne daher seine Weiterreise in die Heimat fortsetzen.

Von dpa