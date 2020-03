Ohne Zverev: Davis-Cup-Team sieht sich in der Favoritenrolle

Düsseldorf (dpa) - Ohne Spitzenspieler Alexander Zverev, aber mit großer Zuversicht hat das deutsche Davis-Cup-Team am Dienstag die Vorbereitung auf die Qualifikationspartie gegen Weißrusslands Tennis-Auswahl aufgenommen. «Wir sind in der Rangliste besser platziert, haben ein Heimspiel - insofern sehe ich uns schon in der Favoritenrolle», sagte Teamkapitän Michael Kohlmann vor der Begegnung am 6. und 7. März im Castello Düsseldorf.

Von dpa