Baum stürzt auf fahrendes Aut: Frau verletzt

Düren (dpa/lnw) - Ein vom Sturm umgeworfener Baum hat in Düren ein fahrendes Auto eines Ehepaares getroffen. Der Baum drückte das Fahrzeugdach stark nach innen ein, wie die Polizei am Montag berichtete. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag wurde die 74 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Sie und ihr Mann konnten das beschädigte Auto ohne Hilfe verlassen, die Frau kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Von dpa