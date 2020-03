RKI: Bislang 86 Coronavirus-Fälle in NRW bekannt

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Den Behörden in Nordrhein-Westfalen sind bis Montagvormittag (10.00 Uhr) 86 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bekannt geworden. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Vormittag in Berlin mit. Am Sonntagmittag hatten die NRW-Behörden die landesweite Zahl der Infizierten noch als «deutlich mehr als 70 Fälle» beziffert. Deutschlandweit wurden bislang insgesamt 150 Fälle in zehn Bundesländern bekannt.

Von dpa