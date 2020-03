Coronavirus: Schulen in Büren vorsorglich geschlossen

Büren (dpa/lnw) - In Büren im Kreis Paderborn sind wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem Corona-Virus zwei Schulen geschlossen worden. Ein Gymnasium in der Stadtmitte sowie eine Grundschule im Ortsteil Harth sollten am Montag und Dienstag geschlossen bleiben, wie eine Sprecherin des Kreises Paderborn in der Nacht zu Montag mitteilte. Es handele sich um die Grundschule Harth und das Liebfrauen-Gymnasium Büren.

Von dpa