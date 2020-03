Mann wird nach Iran-Reise im UKM behandelt / Kein Bezug zu Heinsberg

Das erstmals in China identifizierte Choronavirus hat das Münsterland erreicht: Ein 51-jähriger Mann aus Münster hat sich mit dem Virus infiziert, wie am Samstagabend festgestellt wurde. Der Mann befindet sich zur stationärem Behandlung im Universitätsklinikum (UKM). Der Patient hat leichte Symptome und ist in einem guten Zustand. Wie bei dieser Erkrankung festgelegt, ist der Patient isoliert und ohne anderen Patientenkontakt auf einer Station außerhalb des Zentralklinikums untergebracht. Die sonstige Patientenversorgung sei nicht betroffen und laufe normal weiter.

Urlaubsaufenthalt im Iran

Der Mann zeigte nach einem zweiwöchigen Urlaubsaufenthalt im Iran auf der Rückreise Symptome. Er war von Teheran nach Frankfurt geflogen und von dort mit Bahn und Auto über Köln nach Münster gereist. Mit seinem Privatauto fuhr er zunächst zu seiner Wohnung. Nach der Ankunft in Münster suchte er umgehend die Ambulanz des UKM auf und ließ einen Test durchführen. Das positive Testergebnis vom Institut für klinische Virologie lag dann am Samstagabend vor, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt folgte die stationäre Behandlung in der Uniklinik. Die Ehefrau hat sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. „Das Ehepaar hat sich sehr umsichtig verhalten“, erklärte Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. „Nach Lage der Dinge handelt es sich um eine gut händelbare Situation. Der Fall in Münster ist landesweit der bisher einzige ohne einen Bezug zu einer Feier in Heinsberg.

Zahl der am Coronainfizierten in NRW angestiegen

Unterdessen steigt die Zahl der am Coronainfizierten in NRW stark weiter. Bis Sonntag gab es im besonders betroffenen Kreis Heinsberg 68 bestätigte Fälle. Im Kreis Heinsberg wurden auch vier Kinder einer Kita positiv getestet. Es gehe ihnen gut, sie zeigten „allenfalls leichte Erkältungssymptome“. Für 1000 Personen endete dort die häusliche Quarantäne.

Weltweit sind etwa 60 Länder betroffen. Das waren zehn mehr als am Vortag. Während sich in China eine Entspannung abzeichnete, ist im Iran und in Südkorea die Lage kritisch.