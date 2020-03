Essen (dpa/lnw) - Nach einem stürmischen Wochenende beginnt auch die neue Woche in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. In der Nacht zu Montag sei aus Südwest wieder mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Essen mit. Dazu zieht in der Nacht Regen durch das Land, ab einer Höhe von 700 Metern ist auch Schnee möglich.

Von dpa