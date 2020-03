Polizeistreife muss betrunkenem Autofahrer ausweichen

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einer Verkehrskontrolle in Dortmund hat ein betrunkener Autofahrer unfreiwillig selbst auf sich aufmerksam gemacht. Der 59-Jährige sei in Schlangenlinien gefahren und fast mit dem Auto einer Zivilstreife zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Kontrolle in der Nacht zu Samstag habe der Mann zugegeben, Alkohol und Tabletten konsumiert zu haben. Seinen Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben.

Von dpa