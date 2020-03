Fieberzelt zur Coronavirus-Diagnostik in Kleve am Start

Kleve (dpa/lnw) - Im Kreis Kleve am Niederrhein ist ein Diagnostikzelt für Coronavirus-Tests an den Start gegangen. Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum richtete «zur Corona- und Grippe-Ausschlussdiagnostik» eine zentrale Fieberambulanz ein. Diese steht als Zelt vor dem St.-Antonius-Hospital und ist einer Klinik-Mitteilung zufolge seit Samstag startklar. An anderen Standorten des Krankenhauses finde damit keine Diagnose mehr statt - auch, um Mitarbeiter und Patienten vor einer Infektion zu schützen. Medien hatten zuvor berichtet.