Laschet besucht Jerusalems Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

Der Besuch Laschets in Israel wird mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. Es ist die erste Auslandsreise des Ministerpräsidenten, nachdem er am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekanntgegeben hatte. Gewinnt der 59-Jährige beim Sonderparteitag am 25. April, hat er gute Chancen, Unions-Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl zu werden.

Gegen 10.00 Uhr war ein Treffen Laschets mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin geplant. Beide wollten sich auch über Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland austauschen. Laschet hatte Israel im September 2018 erstmals als NRW-Regierungschef besucht und damals auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen.

Am Nachmittag wollte Laschet im Ben-Gurion-Haus in Tel Aviv mit den Enkeln des Staatsgründers David Ben Gurion und des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer zusammenkommen. Das Treffen soll an den Beitrag der Großväter zur Aussöhnung Deutschlands mit Israel vor 60 Jahren erinnern. Ben Gurion und Adenauer hatten sich am 14. März 1960 erstmals in New York getroffen. Obwohl sie sich insgesamt nur zweimal begegnet sind, entstand eine enge Freundschaft.

Am Abend (19.00 Uhr) wollte Laschet in Tel Aviv ein Kontaktbüro des Landes Nordrhein-Westfalen eröffnen. Mit dem Büro soll vor allem der Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur gefördert werden.