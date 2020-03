Weniger Heizkosten durch milden Winter: Kritik an Preisen

Essen (dpa) - Der milde Winter hat das Heizen mit Gas billiger gemacht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon können Haushalte deshalb in dieser Heizperiode bis zu 100 Euro sparen. Dabei fallen die Einsparungen regional unterschiedlich aus. In Norddeutschland muss eine Familie, die mit Erdgas heizt, demnach durchschnittlich rund 100 Euro weniger ausgeben. In Süddeutschland fielen die Einsparungen wegen der niedrigeren Temperaturen mit 80 Euro etwas geringer aus. Etwa jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt.

Von dpa