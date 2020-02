Sturm weht Bäume um: Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Unwetter mit heftigen Sturmböen ist am Samstagnachmittag über Teile Nordrhein-Westfalens gezogen. Unter anderem in Mönchengladbach, Ratingen und Krefeld mussten die Feuerwehren zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume ausrücken. In Ratingen riss der Wind an einem Firmengebäude einen Teil eines Flachdachs los. In Krefeld arbeitete die Feuerwehr nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Stunden 25 Einsätze ab, etwa wegen eines umgestürzten Baugerüsts. In Mönchengladbach wurde die Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zu 38 Einsätzen gerufen.

Von dpa