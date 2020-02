Siegen (dpa/lnw) - In Siegen ist die Suche in dem Fluss Sieg nach einem verschwundenen 30-Jährigen fortgesetzt worden - weiter ohne Erfolg. Zum ersten Mal seien Strömungsretter der DLRG im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dies sei bislang wegen Hochwassers und einer lebensgefährlichen Strömung in dem Fluss nicht möglich gewesen.

Von dpa