BVB beginnt gegen Freiburg ohne Torjäger Haaland

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht ohne Erling Haaland in das Spiel gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Anders als in den vergangenen vier Pflichtspielen steht der norwegische Torjäger nicht in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. Der 19 Jahre alte Neuzugang hatte unter der Woche mit Magenproblemen im Training gefehlt, für ihn rückt Julian Brandt in die Startelf.

Von dpa