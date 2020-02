Konsumausgaben: Immer mehr Geld für Reisen und Restaurants

Düsseldorf (dpa/lnw) - Menschen in Nordrhein-Westfalen geben immer mehr Geld für Reisen und Restaurantbesuche aus. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mit. Demnach haben private Haushalte im Jahr 2018 durchschnittlich 165 Euro und damit etwa 23 Prozent mehr für Besuche in Gaststätten und für Reisen ausgegeben als fünf Jahre zuvor, 2008 waren es noch 121 Euro. In zehn Jahren liegt die Steigerungsrate damit bei mehr als 36 Prozent.

Von dpa