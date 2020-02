Rund 10 000 NRW-ler feiern Schalttags-Geburtstag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Es ist wohl ein Alptraum vieler Kinder: Nur alle vier Jahre Geburtstag zu haben. Für über 10 000 Menschen aus NRW ist das zumindest auf dem Papier Realität: Sie wurden am Schalttag, dem 29. Februar, geboren und können deshalb vollwertig eigentlich nur alle vier Jahre feiern. Die Zahl hat das Statistische Landesamt am Freitag mit Blick auf den diesjährigen Schalttag an diesem Samstag ausgerechnet. Rund 380 Kinder werden im langjährigen Jahresdurchschnitt an diesem Tag geboren, so die Statistik-Behörde.

Von dpa