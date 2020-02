«Kessler ist...» Deutschlands vorbildlichster Radfahrer

Essen (dpa/lnw) - Der Schauspieler Michael Kessler («Kessler ist...», «Switch») ist in diesem Jahr Deutschlands Vorzeige-Radfahrer. Am Donnerstagabend erhielt der 52-Jährige in Essen die Auszeichnung «Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2020» im Rahmen des Deutschen Fahrradpreises. Kessler bezeichnet sich nach Angaben der Organisatoren als «absolut passionierten Alltagsradler», der «eigentlich alles mit dem Fahrrad» mache, auch bei Regen oder Schnee. Er benutze dabei «ein ganz normales Herren-Tourenrad».

Von dpa