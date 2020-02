Coronavirus in NRW: 20 Infizierte, Hunderte in Quarantäne

Heinsberg (dpa) - Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen sind inzwischen 20 Menschen nachweislich infiziert. Das Landes-Gesundheitsministerium und der im Fokus stehende Kreis Heinsberg teilten am Donnerstagabend mit, dass nach den bisher sechs Covid-19-Fällen 14 neue Fälle bestätigt wurden.

Alle jetzt positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg. Eine Person, die im Gangelter Karneval aktiv gewesen sei, lebe in der Städteregion Aachen.

Rund 400 stehen unter häuslicher Quarantäne, wie die Behörden bereits zuvor am Donnerstag mitgeteilt hatten. Darunter sind 300 Menschen, die am 15. Februar in Gangelt eine Karnevalssitzung besucht haben.

Unter den bereits bekannten Infizierten ist ein Soldat, der am Militärflughafen Köln-Wahn für die Flugbereitschaft der Bundeswehr im Einsatz war. Der 41-Jährige wird in Koblenz behandelt.

Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Der Zustand des 47-jährigen Ehemanns sei unverändert ernst.

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) nahm das infizierte Ehepaar in Schutz: «Sie verdienen unser Mitgefühl, nicht Vorwürfe», sagte Pusch. «Es hätte jeden von uns treffen können. Wer von uns hätte auf fest gebuchte Karnevalsveranstaltungen verzichtet, weil er etwas erkältet ist?», fragte Pusch.

Bernhard Tholen, Bürgermeister von Gangelt, äußerte sich ähnlich: Es gebe im Internet einen regelrechten Shitstorm. «Für die Familie ist das unheimlich belastend», sagte der CDU-Politiker laut Liveblog der «Aachener Zeitung». «Dabei ist das Ehepaar doch selbst Opfer des Virus. Beide sind nicht der Auslöser dieser Krise, sondern haben sich selbst bei irgendjemandem angesteckt», sagte Tholen. «Ich werbe darum, sie in Ruhe zu lassen - zumal der Mann sich in immer noch in einem kritischen Zustand befindet», so Tholen.

Im Kreis Heinsberg bleiben Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Fußballspiele wurden im Kreis ebenfalls abgesagt. Bevor der 47-Jährige aus Gangelt schwer erkrankte, war er zu einem Nachsorgetermin wegen einer anderen Erkrankung in der Uniklinik Köln. Dort kam er mit 41 Menschen in Kontakt. Alle wurden negativ auf das Virus getestet. Sie sollen aber in Quarantäne bleiben.

«Patient Null», der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiterhin unbekannt. Man gehe davon aus, dass er den 47-Jährigen als ersten Patienten der bekannten Infektionskette angesteckt hat. Wegen seines kritischen Zustands konnte der 47-Jährige nicht befragt werden. Er wird nach einem Lungenversagen beatmet.

Im Kreis Heinsberg, dem westlichsten Kreis Deutschlands, in dem rund 252 000 Menschen leben, kämpft ein rund 100-köpfiger Krisenstab gegen die Ausbreitung des Virus. Dort stellten am Donnerstag auch die Amtsgerichte in Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg den Publikumsverkehr ein. Vom Robert Koch-Institut hieß es, Ziel in Deutschland sei es, eine Erkrankungswelle hinauszuzögern, um zu vermeiden, dass die Covid-19- und die derzeitige Grippewelle zusammenfallen.