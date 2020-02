Coronavirus in NRW: Erste Anfragen nach Kurzarbeitergeld

Aachen (dpa/lnw) - Nach den ersten Coronavirus-Fällen in Nordrhein-Westfalen wächst in der Wirtschaft die Sorge vor drastischen Folgen für die Betriebe. Im Raum Heinsberg haben sich einzelne Unternehmen nach den Regeln für die Zahlung von Kurzarbeitergeld erkundigt. «Es gibt sieben bis acht Anfragen», sagte ein Sprecher der zuständigen Arbeitsagentur in Aachen am Donnerstag.

Von dpa