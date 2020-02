Prozess um Unfall bei Fuchsjagd: Gutachten soll klären

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Prozess um einen bei einer Fuchsjagd angeschossenen Treiber soll nun ein Sachverständiger Klarheit über den Ursprung der fraglichen Schrotladung bringen. In dem Verfahren an der Zivilkammer des Landgerichts Mönchengladbach sei dazu ein Beweisbeschluss ergangen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Ein Sachverständiger werde mit einem Gutachten beauftragt. Es soll klären, ob wirklich der in dem Prozess beklagte Mann geschossen hat oder nicht. Wann wieder verhandelt wird, war zunächst unklar.

Von dpa