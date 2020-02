Kommunen gehen häufiger gegen verwahrloste Wohnungen vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Feuchtigkeit, Schimmel oder desolate Sanitäranlagen: Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind 2018 häufiger gegen verwahrloste Immobilien vorgegangen. In rund 3300 Fällen hätten Kommunen Missstände wie Vernachlässigung oder Überbelegung festgestellt, sagte Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. 2017 hatte es gut 3000 Fälle gegeben. Das sei ein Anstieg von knapp elf Prozent.

Von dpa