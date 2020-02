Köln (dpa/lnw) - Nach einer Flucht in einem gestohlenen Auto und mit allerhand Blechschäden ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Köln von einer Polizeihündin gestoppt worden. Das Tier mit Namen «Roxy» biss dem Mann am Mittwoch in den Arm, als dieser bei seiner Festnahme Beamte mit einer Glasflasche bedrohte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa