Coronavirus in NRW: Landrat nimmt Infizierte in Schutz

Der Landrat lobte, dass sich bereits so viele der 300 Besucher der Karnevalsveranstaltung gemeldet und bereits eigene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hätten. In Gangelt im Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze hatte das infizierte Paar am 15. Februar eine Karnevalsveranstaltung besucht, bevor es schwer erkrankt war.

Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, hatte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt. Bei dem Coronavirus-Ausbruch ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen sind bislang sechs Patienten nachweislich infiziert. Einer von ihnen - ein 41-jähriger Bundeswehrsoldat - wird in Rheinland-Pfalz behandelt.