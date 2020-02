Eine Zivilstreife habe den 35-Jährigen bei einer Routinekontrolle nahe Niederkrüchten (Kreis Viersen) am Dienstagabend gestoppt, erklärte die Polizei. Der Mann habe angegeben, das Auto für einen Besuch geliehen zu haben. In dem Auto seien die Beamten anschließend auf mehrere weiße Pakete gestoßen. Ein Schnelltest brachte Gewissheit: Der Mann habe Kokain geschmuggelt. Der 35-Jährige kam in Untersuchungshaft.