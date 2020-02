Infizierte Kindergärtnerin: Kita zwei Wochen geschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Infektion einer Kindergärtnerin mit dem neuartigen Coronavirus soll die betroffene Einrichtung in Gangelt an der deutsch-niederländischen Grenze für insgesamt zwei Wochen geschlossen bleiben. Das teilte der Kreis Heinsberg am Mittwoch mit. Die Kita mit 65 Plätzen sei bereits seit Anfang der Woche dicht. Die Einrichtung selbst schrieb auf ihrer Internetseite, dass sie bis zum 6. März geschlossen bleibe.

Von dpa