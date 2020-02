Bombenfund: Sperrung der Autobahn 40 nahe Duisburg am Abend

Duisburg (dpa/lnw) - Die A40 soll wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Duisburg ab 20.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. In der Nähe der Anschlussstellen Duisburg-Häfen sei bei Bauarbeiten ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden worden, der am Abend entschärft werden soll, teilte die Stadt Duisburg am Mittwoch mit.

Von dpa