RKI unterstützt Land NRW bei Coronavirus-Fällen

Düsseldorf (dpa) - Im Fall der zwei mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Nordrhein-Westfalen erhält das Land Unterstützung vom Robert Koch-Institut (RKI). Er habe das RKI über den Bundesgesundheitsminister gebeten, «dass sie uns zwei wichtige Leute schicken», sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Experten sollen das Ministerium und den Kreis bei den weiteren Maßnahmen beraten. Sie sollten nach Laumanns Worten noch am Mittwoch eintreffen.

Von dpa