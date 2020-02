Düsseldorf (dpa/lnw) - Das mit dem neuen Coronavirus infizierte Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg ist in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Menschen in Kontakt gekommen. Die beiden, die seit der Nacht zu Mittwoch im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt werden, hätten noch zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, «wo das Virus so weit war, dass die Menschen sich anstecken konnten», wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz sagte.

Die 46 Jahre alte Ehefrau des in Gangelt bei Erkelenz lebenden Paares arbeite als Kindergärtnerin, berichtete Laumann. Die Kinder und deren Eltern aus der Einrichtung, in der die Frau tätig ist, seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben.

Der mit dem neuen Coronavirus infizierte 47 Jahre alte Mann hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine «unendliche Vielzahl von Kontakten» zu anderen Menschen. So habe der Mann etwa noch an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort teilgenommen. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten. Der Landrat sagte, es gehe jetzt darum, die «Infektionsketten zu unterbrechen».

Die zwei Kinder des Paares zeigen bisher keine Symptome. Sie seien bislang «putzfidel», berichtete Laumann. Er könne dennoch noch nicht sagen, ob die Kinder erkrankt sind. Darüber solle es nach einem Test Klarheit geben.

Das Ehepaar hatte am Rosenmontag ein Krankenhaus in Erkelenz aufgesucht. Nach Bericht der dortigen Ärzte, zeigte der Ehemann starke Symptome, die der Frau waren deutlich schwächer. Der Mann, der nach dpa-Informationen an einer Vorerkrankung leidet, werde beatmet sein Zustand habe sich in der vergangenen Nacht nicht verschlechtert, sagte der zuständige Klinikdirektor Professor Dieter Häussinger.