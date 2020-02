14 Krankenhaus-Mitarbeiter in Erkelenz nach Hause geschickt

Erkelenz (dpa/lnw) - Zehn Pflegekräfte und vier Ärzte, die in Erkelenz in Kontakt mit dem Coronavirus-Infizierten standen, sind sicherheitshalber nach Hause geschickt worden. Sie seien aber keine Verdachtsfälle auf eine Infektion, «da sie keine Symptomatik aufweisen», sagte der Pflegedirektor des Krankenhauses, Stephan Demus, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erkelenz.

Von dpa