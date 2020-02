Waldschäden in Nordrhein-Westfalen besonders groß

Berlin (dpa/lnw) - Stürme, Dürre und der Borkenkäfer haben dem Wald in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren besonders stark zugesetzt. In keinem anderen Bundesland sind die Waldschäden so groß, wie aus einer vom Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch veröffentlichten Übersicht hervorgeht. Danach gelten 68 000 Hektar Wald in NRW als Schadflächen, die wiederbewaldet werden müssen. Das ist mehr als ein Viertel der gesamten in Deutschland geschädigten Waldfläche. Insgesamt gibt es in NRW rund 916 000 Hektar Wald.

Von dpa