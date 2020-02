Chemikalien-Fund in Wohnung: Spezialfirma soll untersuchen

Aachen/Alsdorf (dpa/lnw) - Tage nach einem zufälligen Chemikalien-Fund in einer Alsdorfer Wohnung soll nun eine Spezialfirma die Substanzen untersuchen. Wenn sich herausstelle, dass die gelagerten Stoffe ungefährlich seien, könnten die rund 20 Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nach dem Fund am Donnerstagabend sicherheitshalber in einem Hotel oder anderweitig untergebracht worden, nachdem zwei Feuerwehrleute in der Wohnung Reizungen erlitten hatten.

Von dpa