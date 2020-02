Pannekopp-Orden für Schalke-Ehrenrat nach Tönnies-Äußerungen

Schalke-Aufsichtsratschef Tönnies hatte in einer Rede im vergangenen Sommer beim «Tag des Handwerks» in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, sagte Tönnies. «Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren.» Nach viel öffentlicher Kritik an diesen Äußerungen hatte der Ehrenrat entschieden, der Clubchef dürfe sein Schalke-Amt drei Monate lang nicht ausüben.

Mit dem karnevalistisch-boshaften Orden aus 28 Kilo Stahlschrott «würdigen» die Jecken aus dem Ruhrgebiet «besondere Verdienste» um die Region. Bei Publikumsabstimmungen bei den «Geierabend»-Sitzungen setzte sich der Schalker Ehrenrat allabendlich gegen den zweiten Nominierten durch: Der Vorstand der Dortmunder Chorakademie für sein Handeln in der Affäre um das «Umweltsau»-Lied des WDR-Kinderchors blieb jedoch chancenlos.