Kirchendach: Diebe stehlen Kupferbleche von Überdeckung

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Diebe haben in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) Kupferbleche von einer Kirche gestohlen - und ein undichtes Dach hinterlassen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war der Diebstahl den Verantwortlichen der Gemeinde St. Walpurga am Wochenende aufgefallen, weil Regenwasser in die Kirche tropfte. Gemeindemitglieder hätten demnach schon einige Tage vorher bemerkt, dass das Dach undicht war. Wann genau die Bleche gestohlen wurden, sei daher nicht klar. Den Angaben nach hatten die Unbekannten auf einer Länge von zwölf Metern mehrere Blechstücke zerschnitten und vom Dach entfernt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

Von dpa