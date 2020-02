Deutsches Davis-Cup-Team ohne Zverev gegen Weißrussland

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das deutsche Davis-Cup-Team muss in der Qualifikationspartie gegen Weißrussland auf seinen Spitzenspieler Alexander Zverev verzichten. Der Australian-Open-Halbfinalist fehlt im Aufgebot für die Begegnung am 6. und 7. März Düsseldorf, das Teamchef Michael Kohlmann am Dienstag bekanntgab. Kohlmann setzt stattdessen auf das Tennis-Quintett, das im November des vergangenen Jahres bei der Endrunde in Madrid das Viertelfinale erreichte. Angeführt wird die deutsche Mannschaft von Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber. Zudem sind Dominik Koepfer und die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies dabei.

Von dpa