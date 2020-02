Der Mann war nach Angaben seiner Begleiter, mit denen er Karneval gefeiert habe, in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr unterhalb einer Siegbrücke an den Fluss gegangen, um dort auszutreten, berichtete die Polizei am Dienstag. Von dort sei er nicht zurückgekehrt. Am Montagnachmittag hätten Angehörige den 30-Jährigen vermisst gemeldet. Nach Polizeiangaben hat der Fluss derzeit Hochwasser und eine starke Strömung.

Bereits am Dienstag hatte sich die Vermutung erhärtet, dass der 30-Jährige in den Fluss gestürzt war. Ein Spürhund konnte die Fährte des Vermissten von einer Gaststätte bis zur Sieg verfolgen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann an der Stelle ins Wasser gestürzt ist. Feuerwehr, DLRG und Polizei suchten den Fluss am Dienstag ab. Unterstützt wurden die Suchkräfte aus der Luft von einem Hubschrauber und einer Drohne. Die Polizei bat darum, den Vermissten nicht auf eigene Faust zu suchen. Wegen des Hochwassers bestehe am Flussufer Lebensgefahr.